Nelle prossime due settimane entreranno altri concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha rivelato che potrebbe varcare la porta rossa un “ciclone” nato nei programmi di Maria De Filippi.

“Se voi vi siete impauriti o intimoriti con l’ingresso di Selvaggia Roma, non avete visto ancora nulla. Entrerà un ciclone che veramente di nuovo romperà tutti gli equilibri della Casa. Vi posso dire solamente una cosa: lei è nata nei programmi di Maria De Filippi. Non posso dire troppo perché ho giurato di tenere il segreto. Lei è bellissima, ma soprattutto molto tosta. Parliamo di dinamiche, di contrasti e con il suo arrivo ci saranno tanti contrasti”.

Nella casa più spiata d’Italia potrebbe arrivare anche una famosa attrice, Eva Grimaldi: “Torna in ballo nuovamente per l’entrata Eva. Lei orbita nell’occhio del GF già dall’inizio di questa stagione“.

La Grimaldi secondo i rumor sarebbe dovuta entrare lo scorso settembre, ma così non è stato. La moglie di Imma Battaglia però ha commentato l’AresGate e i racconti di Rosalinda in un’intervista concessa a Verissimo: “Vedendo Adua al GF Vip che ha detto che stava morendo ho pianto per lei. Guardando la storia di Adua io mi sono rivista. Solo che lei era molto giovane, io ero più grande di età quando ho affrontato le sue cose. […] Come lei mi mettevo sulla bilancia e avevo il lucchetto al frigorifero, non potevo mangiare“.

Eva Grimaldi parla di Adua, Ares.. pt.1 La sua confessione potrebbe far togliere i dubbi a tante persone. Se avete qualche minuto libero, ascoltate 💙#GFVIP pic.twitter.com/QlA9EBeVCK — aurora % (@inlovewithadua) October 19, 2020

Non uno, ma due volti dei programmi di Maria De Filippi tra le new entry GF Vip.

Parpiglia ha annunciato l’arrivo di un ciclone targato Kween Mary, ma non sarà l’unica creatura della conduttrice di Uomini e Donne. In realtà tra i vipponi vedremo anche Carlotta Dell’Isola, una delle protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.