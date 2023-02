GF Vip, Milena Miconi abbandona la casa: il motivo

All’interno della casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore Milena Miconi sta facendo molto parlare di sé per una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto emerso, pare infatti che la gieffina abbia lasciato momentaneamente la casa più spiata d’Italia dopo una terribile notizia ricevuta. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Milena Miconi ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Questa è la notizia che in queste ore sta circolando tra le pagine dei principali giornali di gossip. Stando a quanto emerso, pare che la showgirl, dopo aver ricevuto la notizia della morte del suo manager, abbia deciso di abbandonare la casa.

La notizia della scomparsa di Alessandro Lo Cascio, manager dei Vip, ha fatto cadere l’intero mondo dello spettacolo nello sconforto più totale. Qualche ora fa anche i concorrenti del Grande Fratello Vip sono venuti a sapere di quanto successo e Milena Miconi ha commentato la notizia con queste parole:

Non me la sento di stare qua dentro.

Tutti i concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno cercato di manifestare nei confronti della showgirl tutto il loro affetto e vicinanza, anche se senza successo.

Pare infatti che Milena Miconi abbia deciso di lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Queste sono state le parole con cui la showgirl si è sfogata con i suoi inquilini:

Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere.

Queste, invece, sono le parole con cui gli autori del reality hanno annunciato l’uscita momentanea dalla casa da parte della gieffina:

Milena Miconi lascia momentaneamente la casa per motivi personali.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore e se Milena Miconi rientrerà in casa.