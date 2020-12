I fan stranieri del GF Vip hanno colpito ancora. Lo scorso ottobre molti spagnoli su Twitter si sono vantati di aver salvato Rosalinda a discapito di Franceska Pepe (17,9% contro il 17,8%). In quell’occasione molti telespettatori si sono lamentati dell’esito del televoto, ma la protesta è morta in pochi giorni. Questa settimana è successa una cosa simile, diversi brasiliani hanno mostrato i metodi che usano per regalare migliaia di voti ai loro preferiti, che sono Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, entrambe risultate preferite al televoto, battendo addirittura Tommaso Zorzi, che sul web ha un esercito di “bimbe” fedelissime.

Questa volta però il malcontento è sfociato in una vera rivolta social, da giorni moltissimi spettatori del reality stanno chiedendo che venga impedito agli stranieri di votare (soprattutto con i trucchetti), così come dice il regolamento: “Il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul suolo italiano“.

In poche ore l’hashtag ‘televoto truccato GF Vip’ è arrivato primo tra le tendenze con ben 14.000 tweet.

Ma come agiscono questi fan brasiliani? Pare che vengano usate delle chat di Telegram nelle quali sarebbero coordinate le sessioni di voto (e c’è chi riesce a darne migliaia al giorno). Per dare più voti possibili questi fan-atici usano anche le mail temporanee e ne creano un’infinità.



Sul caso ‘televoto’ è intervenuta anche Franceska Pepe.

“Rosalinda la stanno votando anche dalle tribù indigene dell’Amazzonia”.