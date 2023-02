GF Vip, Luca Onestini potrebbe presto lasciare la casa: il motivo

Luca Onestini è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore sono emerse su di lui alcune indiscrezioni che stanno facendo il giro del web. Stando alle ultime news, infatti, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe presto lasciare la casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme il motivo.

Luca Onestini potrebbe abbandonare presto la casa del Grande Fratello Vip. Questo è il gossip lanciato da Amedeo Venza e che in queste ultime ore sta facendo il giro delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Dietro la scelta del Vippone di lasciare il reality ci sarebbero alcuni problemi di salute.

Questo è quanto è possibile leggere sulla pagina Instagram dell’esperto di gossip sul gieffino:

A rischio uscita anche Onestini… Chiamato in confessionale gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni. Dopo aver fatto degli esami.

Al momento la notizia in questione rappresenta solamente un semplice gossip dal momento che non è stata confermata né smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la produzione del Grande Fratello Vip ci svelerà ulteriori dettagli in merito a questa chiacchierata vicenda.

GF Vip, i genitori di Nikita Pelizon contro Luca Onestini

I genitori di Nikita Pelizon contro Luca Onestini. Qualche giorno fa Mauro e Sabrina hanno scritto sulle loro pagine social un lungo sfogo contro l’ex tronista di Uomini e Donne, accusato di aver umiliato la gieffina. Le loro parole non sono passate inosservate ed hanno fatto il giro del web: