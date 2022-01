I confronti nel GF VIP sembrano non finire mai. Questa volta l’attesissimo incontro chiarificatore è avvenuto tra Soleil Sorge e Alex Belli. La gieffina non si lascia sfuggire l’occasione per ribadire una serie di incoerenze dette da Delia Duran, per poi rivelare una serie di cose “molto pesanti” sulla questione: cosa è successo sotto le coperte?

Fonte studio GF Vip

Soleil si dice esausta e invita Alex a prendere una posizione chiara davanti a tutti. “Me lo devi per il rispetto che hai nei miei confronti. Ero la prima a dirti di prendere una posizione, ma ho visto che hai preso la tua posizione“. Alex Belli risponde: “Delia Duran non è più connessa con quello che io sono”. Poi con fatica cerca di spiegare la sua posizione. Ma la sua voce impostata e il suo gesticolare teatrale non lo aiuta affatto.

“La nostra amicizia io la difendo a spada tratta. In questo momento, tu hai tutti contro e io sono accanto con te. Noi abbiamo detto fin dall’inizio, che la nostra amicizia, il nostro amore e la nostra complicità ha qualcosa di molto più elevato, rispetto a come vuole essere mercificato. Quando sono uscito da qui, ho trovato una donna che si era persa, persa di cose che non stanno né in cielo e né in terra”.

Fonte studio GF Vip

Poi prosegue: “Tu in tre mesi hai conosciuto la mia essenza, non ti tradirò mai. Quello che ci unisce non è la sessualità, ma è tutta un’altra cosa. Vogliono etichettare quello che noi siamo”. Inevitabile l’intervento di Alfonso Signorini, che prova a far maggior chiarezza ma con scarsi risultati: “Tutta questa passione che metti con Soleil io non l’ho vista con Delia.

Che ci stai a fare con Delia se hai tutta questa passione con Soleil?”. Dai microfoni si sente Delia Duran che è nera dalla rabbia: “Io sto friggendo per quello che sta dicendo, ma come fai a sopportare tutto quello che sta dicendo”.