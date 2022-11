GF Vip, la mamma di Edoardo Donnamaria rompe il silenzio e svela: “Sono preoccupata”

Edoardo Donnamaria è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La storia d’amore che sta nascendo con Antonella Fiordelisi sta facendo molto chiacchierare, e accanto a coloro che sostengono la coppia, non possono mancare quelli che criticano i due Vipponi.

In questi giorni la mamma di Edoardo Donnamaria, la signora Chicca, è stata ospite di Forum. Qui la padrona di casa Barbara Palombelli non ha potuto fare a meno di rivolgere alla donna alcune domande riguardo il percorso di suo figlio all’interno della casa più spiata d’Italia. Questo è quanto affermato dalla conduttrice:

Ma cosa penserà la mamma di Edoardo Donnamaria del percorso di suo figlio al Grande Fratello Vip? Chicca è la mamma di Edoardo Donnamaria, il nostro Edoardo, che momentaneamente è sotto il controllo delle telecamere 24 ore su 24. Quindi sei tranquillissima?

Alla domanda della giornalista, la signora Chicca ha risposto di essere tranquilla per alcuni versi ma preoccupata per altri.

Questo è quanto dichiarato dalla mamma del concorrente del Grande Fratello Vip:

Sono tranquillissima. Sono preoccupata per altri versi, però sono tranquilla. Quante me ne ha fatte passare? Eh.. Ne ha combinate tante, dalla scuola, a tutto ciò che state dicendo. Io sono sempre stata un po’ severa, mio marito poco. Quindi ci siamo scannati per anni. Io sono per la linea del controllo totale e cercare di evitare quello che si può.

Al momento la mamma di Edoardo non ha svelato i veri motivi della sua preoccupazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di fare una sorpresa al noto volto di Forum facendogli incontrare la sua mamma.

Se da un lato la mamma di Edoardo si è detta preoccupata, dall’altro il padre di Antonella Fiordelisi è molto felice del percorso di sua figlia all’interno della casa e della storia che sta nascendo tra lei ed Edoardo.