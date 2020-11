Momenti di panico nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera i concorrenti erano nel salone per svolgere la prova settimanale assegnata dalla produzione, quando all’improvviso Massimiliano Morra si è ferito al piede con un vetro.

Se l’attore delle fiction Ares è rimasto tranquillo, sono stati invece gli altri vipponi a perdere la calma.

Giulia Salemi si è messa ad urlare: “Oddio raga si è tagliato vedo la carne viva che esce in mezzo a una pozza… aiuto vedo anche l’osso. Ragazzi non guardate non fatelo“.

Andrea Zelletta non ha ascoltato il consiglio della coinquilina ed ha guardato la ferita di Morra: “Aaaaah oddio. Si vede davvero l’osso“.

Comunque nulla di così grave, visto che pare sia intervenuto un medico per disinfettare la ferita e adesso il concorrente sta bene (anche se zoppica un po’): “Non mi hanno messo i punti, però devo riposare“.

Andrea controlla il piede di Massimiliano Morra, il video.

BREAKING NEWS: Grave incidente nella casa per Massimiliano Morra e spavento per tutti i concorrenti, medico costretto a entrare nella Casa del #GrandeFratelloVip #GFVIP “Non guardate, c’è l’osso fuori” pic.twitter.com/Mci6uhpWFR — Grande Fratello VIP 2020 (@GF_diretta) November 11, 2020