GF Vip, il padre di Antonella Fiordelisi interviene dopo le parole pronunciate da Edoardo Donnamaria

In queste ultime ore il nome di Stefano Fiordelisi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il padre di Antonella Fiordelisi ha infatti deciso di intervenire in seguito alle parole che Edoardo Donnamaria ha speso nei confronti di sua figlia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Edoardo Donnamaria è ormai vicino alla rottura con Antonella Fiordelisi. Stando a quanto emerso, pare che al giovane volto di Forum non siano per niente piaciuti alcuni degli atteggiamenti che la Vippona ha riservato per Antonino Spinalbese. Per questo Edoardo ha rivolto alla gieffina parole poco carine.

In seguito al alcuni atteggiamenti che la gieffina ha riservato per Antonino Spinalbese, il giovane volto di Forum si è sfogato con queste parole:

Io certi atteggiamenti che ha non posso sopportarli ancora a lungo. A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno. Mi conosco e quando inizia questa sensazione non promette benissimo. Ha delle cose ripetute nel tempo che diventano cose gravi e pesanti. Ora ad esempio sbrocca perché dice che faccio il provolone con Oriana. Mi ha pure detto ‘tu fai lo scemo con lei e io da domani farò la scema con Antonino e Luca Onestini.

E, continuando, Edoardo Donnamaria ha poi aggiunto:

Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze.

Le parole di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella non sono passate inosservate al padre della gieffina. Stefano Fiordelisi ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua riguardo le frasi poco carine che il volto di Forum ha pronunciato nei confronti di sua figlia: