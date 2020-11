Nelle prime due settimane di dicembre al GF Vip entreranno 10 nuovi concorrenti (tra cui Cristiano Malgioglio). Ieri Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha rivelato che nella casa più spiata d’Italia dovrebbe fare il suo ingresso anche un maschio alfa, un volto non famoso in tv, ma conosciuto da tutti gli amanti del gossip. Si tratta di Gianmaria Antinolfi, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ma anche di Dayane Mello.

“Forse ci sarà anche un maschio alfa. Un maschio alfa è stato cercato. Vi dico che non è famoso in tv. Quella del GF Vip è stata una ricerca dettagliata. Lui è molto famoso grazie a Chi, però non l’abbiamo mai intervistato. Lui ha avuto molte fidanzate famose. Ha tenuto banco tutta l’estate sulle copertine dei settimanali, ma poi è svanito nel nulla. Sì, è Gianmaria Antinolfi. Lui è l”ex compagno di Belen Rodriguez, Dayane Mello, pare abbia conosciuto anche Soleil Sorge. In questo caso però metto un freno sul suo ingresso, perché so che deve ancora capire bene. Si tratta del prolungamento fino a febbraio, che potrebbe influire sulle sue attività lavorative. Però so che Antinolfi è il maschio alfa. Però se entrasse scatenerebbe delle dinamiche”.

Non dovesse entrare Antinolfi – e restando in tema di ex di Belen – io sarei molto felice di vedere al GF Borriello (la mente vola già alle docce).



Gabriele Parpiglia parla del ‘maschio alfa’ contattato per il GF Vip.