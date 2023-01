GF Vip, il fratello di Giaele De Donà fa una rivelazione choc su Alfonso Signorini

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Giaele De Donà ha ricevuto una sorpresa a dir poco emozionante. Dopo moltissimi mesi la Vippona ha incontrato suo fratello Matthias. In queste ultime ore il giovane ha rivelato importanti retroscena su Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Il momento dell’incontro tra Giaele De Donà e Matthias è stato a dir poco emozionante. Il giovane ha rassicurato la Vippona in merito alla sua famiglia e al marito Bradford Beck. Ma in queste ore il fratello di Giaele ha fatto delle importanti rivelazioni riguardo la sorpresa fatta a sua sorella, lanciando inoltre pesanti accuse al padrone di casa Alfonso Signorini.

A riguardo, queste sono state le parole del giovane Matthias:

Penso che sia meglio avere meno contenuti, ma gente di qualità e che questo possa far bene al pubblico italiano. Poi la cosa più squallida non sono i bot, ma che Antonella si basa su informazioni false create grazie ai soldi del papi. Lei è viziata, ma non è colpa sua, ma piuttosto dell’esempio che ha ricevuto crescendo.

E, continuando, il fratello di Giaele ha detto:

Stavo facendo un giretto su Instagram e Twitter e ho visto delle cose. Mi spiace perché certe cose avrei voluto dirle a mia sorella al Grande Fratello Vip, ma il mitico Fonzie [Alfonso Signorini] mi ha voluto fermare prima. Questa è una cosa ridicola, così com’è ridicolo il fatto che lei ha vinto il televoto contro Oriana Marzoli lunedì scorso. Volevo ricordarvi che ‘Fuori Antonella’ è intendenza da ben due settimane.

Non avendo peli sulla lingua, il fratello di Giaele De Donà non si è posto alcun tipo di problema a lanciare frecciatine alla produzione del Grande Fratello Vip e al padrone di casa Alfonso Signorini.

Al momento il diretto interessato non ha lasciato commenti a riguardo ed ha preferito rimanere in silenzio riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore.