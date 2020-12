Pierpaolo Pretelli, tra i personaggi più apprezzati dal pubblico di questa edizione del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore ha avuto un drammatico crollo emotivo. Dopo l’uscita dalla casa di Elisabetta Gregoraci, l’ex velino si sta interrogando spesso sui suoi rapporti con le donne e, conversando con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta, ha aperto il suo cuore confidando ai due coinquilini le sue debolezze e i suoi limiti per quanto concerne l’amore. Pretelli, che dopo la fine della sua relazione con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo, non ha più vissuto una storia importante, ha svelato: “Con Elisabetta ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco”.

