L’ultimo televoto del GF Vip è stato molto combattuto, Franceska Pepe è uscita con il 17,8% delle preferenze, contro il 17,8% di Adua Del Vesco. I fan spagnoli da giorni stanno supportando Rosalinda (perché giustamente sostengono che crea dinamiche) e hanno pubblicando decine di screenshot che documentano i voti che hanno dato a favore dell’attrice delle fiction Ares. I telespettatori italiani si sono scagliati contro quelli iberici e hanno anche trovato una clausola secondo la quale al televoto sono ammessi solo voti di chi è sul suolo italiano.

Proprio in merito al voto “delle spagnole” è intervenuto anche il Codacones, che ha presentato un esposto all’Autorità Garante per le Comunicazioni, perché venga aperto un procedimento sul caso valutando possibili irregolarità nel televoto di ieri.

“Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che hanno seguito il GF Vip. Gli spettatori ci denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco. Questo potrebbe comportare un problema. Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano.- si legge su AdnKronos – Sui social vengono documentati i voti giunti dalla Spagna in favore della concorrente del GF Vip. Una circostanza che, se confermata, non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani. Telespettatori che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto”.