Tommaso Zorzi il mese scorso ha criticato Lorella Cuccarini per le sue posizioni anacronistiche sulle adozioni gay e lei gli ha risposto da Instagram, ribandendo però di “non essere a favore” di certi diritti. Ieri sera i concorrenti del reality sono tornati a nominare la ballerina sovranista e non per tesserne le lodi.

Matilde Brandi ha paragonato il talento nel ballo di Lorella con quello della sua nemica amatissima e ha detto che tra le due il vero talento era Heather Parisi: “Io ho lavorato con lei a Buona Domenica. Mangiava solo riso in bianco, sempre e solo riso in bianco. Aveva la sua tata Agnese che le portava quel riso in bianco. Heather era il talento vero. Heather ballava meglio, ma Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Heather faceva dei balletti che ancora adesso li vedo e rimango a bocca aperta, faceva delle cose di una tecnica, cose difficilissime. Brava la Parisi, bravissima. Lorella Cuccarini è più inquadrata, Heather invece è sempre stata il bel talento”.

Tommaso Zorzi ha detto che tra la Parisi e la Cuccarini – ovviamente – preferisce la prima: “Loro litigano sui diritti. Heather è una super open e chiama quell’altra ‘la ballerina sovranista’. Però nella faida Cuccarini vs Parisi, Cuccarini 0 ed Heather 200. Sui diritti gay si sono battute, una è contro e l’altra è pro. Lorella è Family day e si è espressa contro i matrimoni gay e le adozioni omosessuali“.

Stefania Orlando invece ha ricordato la lettera choc che la cantante di Un Altro Amore No ha mandato alla redazione de La Vita In Diretta: “Tra loro due c’è un vero antagonismo, ma dura ancora oggi, se le mandano a dire. […] A La Vita in Diretta ha mandato una lettera alla redazione dove diceva che si era sentita trattata in modo maschilista da Matano. Quelle della redazione si sono schierate tutte dalla parte di Matano. tutte le donne erano con lui”.

Ma la vera shade è arrivata dalla fatina del gruppo, Maria Teresa Ruta, che ha punto in maniera precisa Lorella Cuccarini: “Non ne è uscita bene con quella lettera. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi“.

Amatissima Lorella…

Maria Teresa e la frecciatina a Lorella Cuccarini.

