Alfonso Signorini ieri sera ha finalmente svelato ai concorrenti del GF Vip che il programma non finirà ad inizio dicembre ma l’otto febbraio. All’inizio i vipponi non credevano alla versione del conduttore, ma dopo lo stupore iniziale è arrivato lo sgomento.

Subito dopo la fine della puntata EliGreg ha rivelato che molto probabilmente non resterà: “Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi“.

Rosalinda ha detto di essere pronta a rimanere in gioco, ma non prima di aver parlato con i suoi familiari: “Io ci sto anche ma devo sentire Giuliano, perché la mia vita l’ho lasciata a casa sua. Non lo vedo da due mesi e mezzo e quindi ho bisogno almeno di sentirlo“.

Dello stesso parere della Cannavò anche Zelletta: “Rimango certo, dopo tutto quello che ho affrontato non mollo qui. Vado avanti assolutamente però anche io voglio parlare con Natalia, lei mi gestisce tutto. Ho Natalia che poi da sola non può mica pagare l’affitto e tutto il resto che abbiamo. Non ce la può fare ad affrontare traslochi. CI eravamo organizzati per due mesi e mezzo, quindi ho bisogno di parlare con loro. Però ribadisco che accetto di restare. Basta che mi fanno dare tutti i numeri della banca e del resto. Ad esempio l’agenzia mia di moda mi paga a 3 mesi e devo dire alla mia ragazza di gestire fatture e tutto. Però capisco la decisione dei concorrenti che non vogliono restare, ognuno ha le sue cose“.

Anche Stefania Orlando ha chiesto al GF di poter parlare con il marito: “Sono per restare ma come voi mi sono organizzata per 2 mesi. Devo sentire mio fratello e mio marito e capire se possono gestire tutte le cose nostre“.

Dayane ha spiegato che come Elisabetta non riesce più a stare lontana dalla figlia e che per questo abbandonerà: “Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei. Non dico che mollo, piuttosto che rinuncio. Poi ricordatevi che entreranno altri concorrenti carichi e noi siamo qui da 3 mesi“.

Enock sembra aver deciso di seguire le orme della Mello e della Gregoraci: “Vorrei trovare una forza interiore, ma non ce la faccio. Penso di no non credo proprio. Mi hai visto in questi giorni. Due settimane in più ok, ma di più non accetto. Di più non riesco Pier. Capisco che dicono che è meglio stare qui che fuori, ma ci vuole una forza mentale che non ho più“.

L’unico davvero indeciso pare invece essere Oppini: “Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. […] Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado“.

Se devo fare una previsione credo che ad andarsene sarà solo Elisabetta Gregoraci, anche se spero che gli autori riescano a convincerla a restare. Per quanto riguarda Enock, se proprio vuole andarsene…



GF Vip, i concorrenti scoprono dell’allungamento dello show.