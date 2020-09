Diciamola tutta, tra il suo ingresso da sirena canterina, gli scleri nel pomeriggio e l’abbandono dopo essere stata travolta dagli insulti di Patrizia De Blanck, Flavia Vento in 24 ore ha fatto più di moltissimi vip nelle scorse edizioni del GF Vip (Laura, Martina e Paolo mi sentite?).

Ieri sera Dayane Mello, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e la Contessa hanno parlato dell’uscita di Flavia e qualcuno ha azzardato ipotesi bislacche.

AZ: “Lei continuava a dirmi ‘tu hai capito il motivo per cui me ne va? Dai, hai capito vero? Ma dai, hai capito’. Poi si girava e se ne andava”.

PDB: “Ma non sta bene lei, è chiaro che non sta per nulla bene. Io c’ho parlato e sembrava normale e invece…”

DM: “Io quando l’ho vista già all’entrata ho capito, mi ha guardato ed era persa”

AZ: “Quando si è presentata io le ho chiesto se era tutto ok, perché mi aveva guardato ed era strana, mi guardava fisso”

DM: “Non lo so se aveva preso dei medicamenti. Ha uno sguardo molto strano, non lo so se ha bevuto tutta una bottiglia di vino”

MM: “Ma no, lei è così vive stralunata”

AZ: “No, non era il vino, da quando si svegliava era così”

Flavia Vento dopo aver visto il video incriminato…

Ottimo argomento di conversazione PARLARE DEI PREGRESSI MENTALI DI FLAVIA VENTO, CONTY TOCCA A TE FARLO #GFVIP pic.twitter.com/2YaT28tnPf — vincenzo (@vincycernic95) September 17, 2020

In casa stanno parlando di Flavia Vento e ancora non si spiegano come sia potuta uscire dopo appena 24 ore dal suo ingresso, sto male #GFVIP — chià (@itsmwengo) September 17, 2020