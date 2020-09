I maschi della casa ieri sera prima di cenare si sono messi a parlare di musical, popstar e icone gay, ma nello specifico di A Star Is Born e Lady Gaga. Fausto Leali ha chiesto il nome del protagonista del film andato in onda martedì su Canale 5 e Tommaso Zorzi ha risposto “Ryan Gosling“.



Andrea Zelletta si è dimostrato informatissimo su Lady Gaga, praticamente è un Little Monster, Fausto Leali ha definito la Germanotta una vera artista e subito dopo ha detto che Madonna fa cag… non gli piace.

FL: “Come si chiama quell’attore che ha fatto A Star Is Born?”

TZ: “Ryan Gosling”

MM: “Ma no, Bradley Cooper”

FL: “Sentite come canta? Fa venire la pelle d’oca, eppure è un attore”

AZ: “E allora Lady Gaga? Lei è una brava cantante ma recita benissimo”

FL: “Alla grande! Per me quella ragazza andava premiata subito. Lei è stata meravigliosa”

MM: “Jennifer Lopez (?!?) non mi piace come attrice. Mi piace la sua musica, ma dal punto attoriale non l’apprezzo. Grande cantante, grande carriera”.

FL: “Ma no, lei in quel film A Star Is Born c’ha messo parecchio”

MM: “Ma allora Madonna?”

FL: “Ma no, ma va dai, Madonna fa caga**. Lady Gaga invece mi ha commosso in A Star Is Born. Lei è vera”.

MM: “Oddio, mmm ok”

PP: “Ma poi le canzoni del film erano uno spettacolo, dei testi bellissimi”

AZ: “I’ll Never Love Again è un pezzo che amo, anche Shallow. Eppure quando ha iniziato con Poker Face o Just Dance nessuno pensava durasse. E invece? Lei è fortissima”

FL: “Vero, ma lei è forte. Lei ti può scrivere un’opera, può fare jazz e rock”

AZ: “Lei può afre la popstar, l’attrice e qualsiasi genere musicale. Ma poi le basi dei suoi pezzi dance? Spettacolo”

TZ: “Lei è un’icona gay”

PP: “Come Britney Spears”

Ognuno ha i suoi gusti, ma prima di liquidare così Madonna bisognerebbe ragionare sul fatto che se quella donna non fosse diventata la regina del pop, non esisterebbe Lady Gaga e Britney Spears forse sarebbe una televenditrice della QVC.

Rispetto.

PS: invece sarebbe carino urlare “Mussolini fa caga*e”.

