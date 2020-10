Poco fa gli autori hanno chiamato i maschi della casa del GF Vip in confessionale ed una volta usciti sono rimasti tutti in silenzio con delle facce sconvolte. I ragazzi si sono diretti in veranda, Massimiliano Morra ha pianto e si è detto preoccupato per i genitori per “la situazione del Covid di adesso“, facendo capire che la produzione li ha aggiornati su quello che sta succedendo fuori dalla casa. Tommaso Zorzi ha cercato di tranquillizzare il coinquilino: “Devi stare tranquillo che andrà tutto bene. Certo, adesso però come possiamo litigare per un pezzo di pane sapendo cosa sta succedendo fuori?!“.

Proprio mentre Francesco Oppini stava dicendo la sua su questa seconda ondata di contagi, il GF ha cambiato regia trasmettendo le immagini di Stefania e Maria Teresa che giocavano a carte, gli autori hanno richiamato Tommaso in confessionale e poco dopo hanno messo la musica e Zorzi è tornato nel ruolo di mattatore della casa.

Credo che la produzione non sia troppo felice che i concorrenti parlino di Covid, forse per paura che qualcuno faccia uno scivolone negazionista. Di sicuro questa notizia influenzerà l’umore in casa nei prossimi giorni. Le lacrime di Morra sono solo il primo esempio. Spero di sbagliarmi, perché voglio continuare a vederli litigare, bere e cadere dai tacchi.

