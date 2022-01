Quando i ragazzi del GF Vip entrano nella casa non si fanno troppi problemi a parlare delle loro vecchie relazioni con modelle, influencer e troniste, ma pare che un vippone di questa edizione (che è attualmente in casa) stia tenendo nascosto un suo flirt. Sembra infatti che questo ragazzo abbia condivisio una chimica artistica con due uomini famosi. Poco fa Deianira Marzano ha assicurato che un gieffino avrebbe avuto un ‘incontro ravvicinato’ ad Ibiza con due stilisti stranieri.

“Nella Settimana Enigmistica c’è la rubrica ‘non tutti sanno che’ e anche io ho fatto il non tutti sanno. Per esempio non tutti sanno che nella casa del GF Vip c’è uno che ha avuto una relazione, un flirt, insomma, è stato in camera con due stilisti stranieri. Il tutto è successo ad Ibiza. Ma come mai tu che vai al GF Vip vai con gli stilisti stranieri per quattro pezze?”

In realtà non è la prima volta che escono rumor di questo tipo. Nelle scorse edizioni si parlava di gieffini che erano stati con imprenditori noti o altri stilisti.

GF Vip, arriva Biagio D’Anelli.

Deianira stamani ha anche annunciato il ritorno di Biagio: “Visto che sono diversi giorni che Biagio D’Anelli non mette storie, o è scappato in Nicaragua, o è in quarantena per vedere la sua bella Miriana Trevisan al GF Vip. Staremo a vedere quello che succederà stasera“.

E in effetti le anticipazioni del reality parlano chiaro: “Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan saranno di nuovo insieme. L’ex concorrente di Grande Fratello Vip sarà protagonista di una emozionante sorpresa proprio all’amata Miriana. La showgirl spera di incontrarlo da settimane. Già da tempo la gieffina aspettava questa sorpresa. Da giorni, Gianmaria Antinolfi sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la Casa per motivi di lavoro. Stasera comunicherà la sua decisione definitiva agli altri concorrenti e al pubblico a casa“.