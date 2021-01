Proprio com’è successo qualche tempo fa agli autori di Live Non è la d’Urso, poco fa anche al GF Vip dalla regia si sono scordati i microfoni accesi. Mentre Giulia Salemi, Andrea Zenga e Andrea Zelletta erano in cucina, hanno sentito distintamente la voce di uno degli autori che ha detto: “Ragazzi vi ricordo che non dobbiamo… non dobbiamo evitare proprio i contatti, anche esterni, con Tommaso“. La milanese power ha subito detto: “Cosa vuol dire? Cosa significa questo?“. Zenga ha ripetuto la frase e si è fatto la stessa domanda della coinquilina: “Cosa vuole dire? Ha detto ‘i contatti esterni di Tommaso’. Non si capisce“.

Molte Zorzine si sono messe subito sul piede di guerra contro gli autori, pensando si riferissero al fatto di non far incontrare i familiari al loro beniamino, per paura di un abbandono. Altre fan dell’influencer invece hanno un’altra teoria: “Ragazzi è tutto sotto controllo il Grande Fratello intendeva che Tommaso non può avere contati con altri siccome c’è il bagno rotto (di nuovo). […] Il wc è intasato e arriverà un idraulico, loro non vogliono che nemmeno Tommy lo incontri. Pericolo rientrato, non c’entrano i parenti, ma solo il problemino che ha scoperto Tommaso“.

Insomma, nessun complotto ma solo un…

Ragazzi Tommaso era in bagno e lo scarico nn funzionava. A quanto pare la voce del gf si riferiva al contatto tra il tecnico del bagno e Tommaso @zorzi_gaia Tutto nella norma 😉#tzvio #sovip — LA VERGINE DELLA VALLE (@LEspertine) January 21, 2021

Gli autori parlano di Zorzi con i microfoni accesi: i filmati.

La frase dovrebbe essere:

Ragazzi vi ricordo che non dobbiamo…. (Poi si ferma e si corregge) … evitare i contattati anche esterni con Tommaso!

Che poi una chiave di lettura potrebbe averla data lo stesso Zelletta! #GFVIP #SOVIP #TZVIP pic.twitter.com/2F81eW4XDO — Davide 🏳️‍🌈 (@davide_leon) January 21, 2021