GF Vip, Giulia Salemi in puntata con un look da urlo: ecco il prezzo da capogiro

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Anche questa volta non sono potuti mancare i colpi di scena, come ad esempio la squalifica di Elenoire Ferruzzi a causa dei suoi comportamenti sbagliati nei confronti di Nikita. Nonostante ciò, un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei fedeli telespettatori del programma: il look da urlo sfoggiato da Giulia Salemi.

Anche se indirettamente, ieri sera Giulia Salemi è stata una delle protagoniste indiscusse della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. I fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare il look da urlo con cui l’influencer italo-persiana si è presentata in puntata.

A tutti, infatti, non è passata inosservata la longuette in jersey che Giulia ha deciso di abbinare con crop top caratterizzato da una fantasia bianca e azzurra. L’outfit sfoggiato da Giulia Salemi ha catturato l’attenzione di tutti, soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Stando a quanto emerso sul web, possiamo dire che il look che Giulia Salemi ha sfoggiato ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip è al 100% made in Italy e porta la firma di Ssheena. Per quanto riguarda il costo, invece, è importante sottolineare che il prezzo dell’outfit non è alla portata di tutti.

Sbirciando sul sito della nota casa di moda, è possibile scoprire che la gonna indossata dall’influencer italo-persiana ha un costo di 565 euro. Per quanto riguarda il top crop con fantasia bianca e azzurra, invece, la cifra è di 460 euro.

In totale, dunque, l’outfit sfoggiato dalla conduttrice ha un costo di più di mille euro. Dopo aver condiviso gli scatti del look sulla sua pagina social, Giulia Salemi è stata inondata di complimenti e di commenti positivi. La presenza nel programma e il ruolo che ricopre al suo interno convincono sempre di più i telespettatori.