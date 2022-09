GF Vip, Giovanni Ciacci fa una rivelazione choc su Pamela Prati e Valeria Marini

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del GF Vip. Tanti i Vipponi entrati all’interno della casa più spiata d’Italia; tra questi non possiamo non fare il nome di Giovanni Ciacci. Il costumista ha da poco varcato la porta rossa e già si è reso protagonista di un gossip che sta facendo il giro del web.

Giovanni Ciacci si prepara ad essere senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del GF Vip. Nel corso delle ultime ore il gieffino si è lasciato andare ad una confessione che non è passata di certo inosservata agli amanti più fedeli del programma. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

GF Vip, la rivelazione di Giovanni Ciacci: “Ho visto Pamela Prati e Valeria Marini picchiarsi”

In queste ultime ore Giovanni Ciacci si è reso protagonista di una rivelazione che sta facendo il giro del web. Amico di Pamela Prati e Valeria Marini, il costumista ha confessato di aver visto le due donne picchiarsi.

Sono queste le parole con cui il gieffino ha iniziato il suo racconto:

Io ho conosciuto Pamela lavorando con Valeria. La prima volta che ho conosciuto Pamela, si sono picchiate. Capite cosa ho visto io? Per questo mi sono sempre fatto questa immagine di lei.

Le parole di Giovanni Ciacci sono arrivate dopo che il costumista ha espresso il proprio pensiero su Pamela Prati:

Non ti riconosco più, sei diventata zen, pacifista.

Al momento le dirette interessate non si sono esposte sulla questione, preferendo dunque di rimanere in silenzio.

Non ci resta che aspettare la puntata che andrà in onda questa sera per scoprire se Alfonso Signorini dedicherà uno spazio a questa vicenda dopo le parole pronunciate da Giovanni Ciacci. Tutti si aspettano da questa nuova edizione del Grande Fratello Vip dei colpi di scena che sicuramente non mancheranno.