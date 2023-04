GF Vip, Gianluca Benincasa rivela: “Antonella Fiordelisi mi ha fatto un dispetto, ecco quale”

Nel corso delle ultime ore il nome di Gianluca Benincasa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Intervistato da ‘Casa Pipol’ Gianluca è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, svelando dei clamorosi retroscena sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

Ai microfoni di ‘Casa Pipol’ Gianluca Benincasa ha dichiarato in che rapporti è oggi con Antonella Fiordelisi. La prima questione su cui si è espresso è stata quella riguardo i suoi vestiti, rimasti ancora nell’armadio dell’ex gieffina. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Sì sì riprendo i vestiti. Oggi pomeriggio ho l’appuntamento con la sua stylist. Antonella no che non la vedrò. Faccio tutto tramite la stylist. Se non ci sono le Balenciaga faccio le storie contro. Una ragazza mi ha inviato addirittura, che non me ne frega, che sono andati sui cavalli. E lei si è messa addosso un montone che io portai a Milano. E ce l’ha lei addosso. Ci sono le foto. Dopo quello che è successo, i dispetti che vuole fare… Per me è imbarazzante. Un conto è che tra ex restano delle cose, ma io non mi sognerò mai di mettere una cosa appartenente a una mia ex a una mia nuova ragazza. Per me la cosa proprio alla radice è vergognosa. Farò un video mentre ti prendo la roba. Se non ci sono le Balenciaga per me sono zingari. Stop.