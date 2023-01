GF Vip, George, Nikita e Oriana: chi sarà eliminato? I sondaggi

Parliamo di sondaggi. Chi sarà il nuovo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finiti George Ciupilan, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Chi uscirà?

Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere George Ciupilan. Vi ricordo che in Casa ci sono ancora ben due biglietto di ritorno.

Il cast completo

Alberto De Pisis

Andrea Maestrelli

Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Daniele Dal Moro

Davide Donadei

Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

George Ciupilan

Giaele De Donà

Luca Onestini

Micol Incorvaia

Milena Miconi

Nicole Murgia

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

Sarah Altobello

I concorrenti fuori

Marco Bellavia | 9 giorni in Casa

Ginevra Lamborghini | 14 giorni in Casa

Giovanni Ciacci | 11 giorni in Casa

Sara Manfuso | 17 giorni in Casa

Gegia | 21 giorni in Casa

Cristina Quaranta | 31 giorni in Casa

Amaurys Perez | 38 giorni in Casa

Elenoire Ferruzzi | 38 giorni in Casa

Carolina Marconi | 41 giorni in Casa

Pamela Prati | 52 giorni in Casa

Luciano Punzo | 32 giorni in Casa

Riccardo Fogli | 1 giorno in Casa

Charlie Gnocchi | 91 giorni in Casa

Luca Salatino | 98 giorni in Casa

Patrizia Rossetti | 105 giorni in Casa

Dana Saber | 28 giorni in Casa

Wilma Goich | 123 giorni in Casa