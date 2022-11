GF Vip, furiosa lite tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli: cosa è successo

In queste ultime ore all’interno della casa del GF Vip c’è stata una furiosa lite tra Edoardo Tavassi ed Oriana Marzoli. Questa il fratello di Guendalina Tavassi ha perso le staffe contro l’influencer venezuelana ed è andato su tutte le furie. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nella casa del GF Vip gli scontri non mancano mai. Nelle ultime ore Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli si sono resi protagonisti di un duro scontro che sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La scintilla che ha acceso la discussione è iniziata in seguito ad uno scontro tra l’influencer venezuelana e Micol Incorvaia.

Stando a quanto dichiarato dalla sorella di Clizia Incorvaia, Oriana non sarebbe realmente interessata all’amicizia con Antonella Fiordelisi. Anzi, secondo Micol l’unico scopo della modella e influencer sarebbe quella di creare scompiglio all’interno della casa più spiata d’Italia. In seguito alle parole di Micol, Edoardo Tavassi si sarebbe trovato d’accordo con il pensiero della sorella di Clizia Incorvaia.

Anche secondo Edoardo, dunque, Oriana Marzoli sarebbe molto furba e ben consapevole delle dinamiche del gioco. Da questo momento i poi tra i due Vipponi è scoppiata una furiosa lite che non è di certo passata inosservata ai fedeli telespettatori del programma. Queste sono state le parole di Edoardo Tavassi nei confronti di Oriana:

Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro. Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te. Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca*a. O ti fidanzi o qui di te non si parla.

Le parole di Edoardo non sono passate inosservata alla bella Oriana la quale ha risposto al Vippone tirando in ballo anche sua sorella Guendalina. Queste sono state le sue parole:

Ma sei tu che parli della donna tutto il giorno, mica io. Ascoltati quando parli. Qui è venuta tua sorella a spiegarti come fare con le donne. Quindi non dirmi che non ne parli, è l’unica cosa di cui parli.