GF Vip, furiosa lite scoppiata nella notte, la regia costretta all’ennesima censura: cosa è successo

É stata senza ombra di dubbio una notte movimentata quella scoppiata nella notte all’interno della casa del GF Vip. Amaurys Perez e Charlie Gnocchi si sono resi protagonisti di una furiosa lite che ha costretto la regia alla censura. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Dopo la puntata andata in onda ieri sera, che ha visto l’eliminazione di Cristina Quaranta, all’interno della casa più spiata d’Italia è scoppiata una furiosa lite. I protagonisti della discussione sono stati Amaurys Perez e Charlie Gnocchi i quali hanno costretto la regia alla censura per circa 10 minuti.

Gli autori hanno cercato di calmare gli animi tra i concorrenti. Dopo la lite Charlie Gnocchi si è confidato con Luca Salatino e Antonino Spinalbese ai quali ha confessato:

Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale.

Per quanto riguarda Amaurys, invece, il gieffino si è sfogato con Nikita:

Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello.

Concludendo, il campione ha detto: