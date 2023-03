GF Vip, Francesco Chiofalo fa una rivelazione su Edoardo Donnamaria: “Ecco cosa penso di lui”

Francesco Chiofalo non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex protagonista di Temptation Island è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Nelle ultime ore il personale trainer ha espresso il suo pensiero su Edoardo Donnamaria, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo si è sempre messo in primo piano per commentare le dinamiche che si sono create all’interno della casa più spiata d’Italia, in particolar modo quelle riguardanti la sua ex Antonella Fiordelisi.

Nel dettaglio, sono state molte le occasioni in cui il personal trainer si è scagliato contro la famiglia della sua ex fidanzata, accusandola di manipolare la gieffina. Di recente Francesco Chiofalo ha voluto esprimere il suo pensiero anche su Edoardo Donnamaria e, ovviamente, le sue parole non sono passate inosservate.

Questo è quanto rivelato sulla sua pagina Instagram da ‘Lenticchio’:

Mi arrivano segnalazioni praticamente un giorno sì, un giorno no…di Edoardo che me ne dice di tutti i colori: sul mio aspetto fisico, sul mio carattere, sul mio modo di essere ecc. Da parte di molti utenti che seguono la diretta 24h del GF Vip.

E, continuando, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha aggiunto:

Presumo che lui faccia così per cercare di abbattere la mia immagine agli occhi della mia ex Antonella con la speranza di prendere punti lui. Naturalmente un atteggiamento del genere denota delle enormi insicurezze a livello psicologico e penso che lui si commenti da solo. Pertanto in riferimento alla domanda che mi ha fatto questo utente “cosa penso di lui”.

Infine Francesco Chiofalo ha concluso con queste parole: