Proprio mentre Pierpaolo si stava sfogando con Zorzi, nel giardino della casa del GF Vip è arrivata Elisabetta Gregoraci che ha chiesto a Pretelli un confronto. Il ragazzo ha chiesto alla sua ‘amica speciale’ se fuori dal reality ha un uomo ad aspettarla e lei come al solito è stata vaga, ma alla fine ha ammesso di avere un corteggiatore a cui tiene particolarmente. Elisabetta ha ricordato all’ex velino che lui le ha detto più volte di non essere innamorato, ma il ragazzo questa volta l’ha spiazzata dicendole che forse potrebbe provare qualcosa e lei è andata in tilt. La discussione non è finita bene, lui si è alzato e l’ha lasciata sola in giardino e lei l’ha mandato a quel paese.

P: Basta, devi rispondermi a questa domanda, hai qualcuno fuori?

E: Ho tante persone che mi vogliono bene.

P: Ma parlo di un uomo che è innamorato o di cui sei innamorata.

E: C’è qualcuno che mi pensa.

P: Ma cosa vuol dire questo?

P: Avevi detto che eri single prima di entrare.

E: Sì, sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te.

P: Ah, detta così mi fa capire tante cose.

E: Io non mi farei mai una storia dentro la casa ok? Adesso lo sai.

P: Ma non ti ho chiesto ora una storia. Io non ti ho nemmeno rubato un bacio e fidati che c’erano momenti in cui potevo farlo e per rispetto non l’ho fatto.

E: Se vuoi di più adesso non riesco a dartelo. Tu mi hai detto che non sei innamorato di me.

P: E se ti dicessi che sono innamorato di te cosa cambierebbe?

E: Cambia, non è che cambia, ma io cioè te l’ho chiesto così. Io ti ho chiesto giorni fa se ti avevo mancato di rispetto, cioè capito il senso?

P: Se tu mi dicevi all’inizio ‘stai fermo ho una persona fuori’ io avrei preso atto e non avrei nemmeno iniziato.

E: Tu non sai cosa ho passato io. Ho paura di tutto questo, ci sono mille telecamere, già ho subito tanto. Per 13 anni sono stata con un uomo ricco e hanno detto di tutto su di me.

P: Ma poi tu hai detto che sei innamorata di uno fuori, l’ho rivisto anche nella clip. Perché non dici tutto?

E: Ti sei mai chiesto se forse in queste 11 puntate io ho un figlio da casa che guarda tutto? Non fare la vittima!

P: Ok, ma tu hai detto che sei innamorata.

E: Tu invece mi hai detto che c’avevi una fino a prima di entrare qui.

P: Ma stavo scherzando! Questa roba qui no, non mi piace che la tiri fuori.

E: Vai a fare in cu**.

Io ho la sensazione che se non ci fossero state le telecamere Elisabetta avrebbe trasformato l’amicizia speciale in flirt.

Le brutte intenzioni la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera..

Le brutte intenzioni la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera..

Dopo la discussione con Elisabetta, Pierpaolo si è chiuso in sauna ed è scoppiato a piangere (con comodino 2 che lo guardava impassibile).

Mi spiace per Pierpaolo, ma di questo momento mi spezza la totale incapacità di Enock di empatizzare e di non riuscire a fare altro che guardarlo come le mucche che guardano i treni passare #GFVIP