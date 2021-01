Nelle ultime settimane si è parlato di tenerezze notturne tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ma a quanto pare le due ragazze non sono le uniche ad essersi coccolate lontane dalla vista dei telespettatori. Poco fa Deianira Marzano ha sganciato una delle sue bombe: “C’è uno scoop di due ex concorrenti che avevano un flirt nella casa del Grande Fratello. Anche io lo sapevo, perché mi è stato detto da uno dei due. Sotto le coperte ci sono state delle effusioni affettuose che noi non abbiamo visto. Ragazzi vi posso dare una chicca: non sono un uomo e una donna“.

In realtà Deianira Marzano non è l’unica ad aver parlato di questo rumor. Stamani a Mattino 5 il giornalista Andrea Franco Alajmo ha dichiarato: “C’è un gossip nuovo. Si tratta di una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda tra tutte“.

Quando ho sentito parlare di coppia improbabile ho pensato anche a Guenda e Filippo, ma dopo le dichiarazioni della Marzano non ho la più pallida idea di chi potrebbero essere i protagonisti di queste chiacchiere.

Amori, veleni e liti nella casa del #GFVIP: è stata una serata ad alta tensione per gli inquilini e noi siamo pronti a ripercorrerla. Ma prima… una chicca di gossip! Di chi stiamo parlando?!#Mattino5 pic.twitter.com/eNBnzLoMIz — Mattino5 (@mattino5) January 12, 2021

