GF Vip, ecco cosa c’è dietro il ritiro di Marco Bellavia: “Condizioni più gravi del previsto”

Dopo giorni in cui è stato isolato e deriso dagli altri gieffini, ieri Marco Bellavia ha abbandonato la casa del GF Vip. Secondo Davide Maggio l’uscita dal reality potrebbe non essere stata una scelta del concorrente. Ma cosa c’è dietro a questa decisione? Sembra infatti che la situazione di Bellavia sia più complicata del previsto.

Antonella è stata l’unica a capire e ad ascoltare Marco mentre un branco di 20 persone si accanivano. Per me questo vale tutto. 💝 #gfvip pic.twitter.com/UG3O5R95zJ

La redazione di Fan Page ha raggiunto delle fonti vicine al programma di Alfonso Signorini, che avrebbero fatto delle rivelazioni sul concorrente. Pare che le condizioni di Marco non gli permettessero più di stare all’interno della casa del GF Vip.

“Parole che sono spia del clima teso creatosi in casa e di una situazione di difficile gestione per autori e produzione. Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma, la situazione di Marco Bellavia si sarebbe rivelata “ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma”. Nel corso della settimana il concorrente abbia avuto circostanze scompensi di varia natura, che hanno determinato una situazione ingestibile con il passare dei giorni, facendo emergere una chiara “incompatibilità con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip”. A fronte di questi ripetuti fenomeni, la decisione di abbandonare il programma.

Stando a questi elementi, sembra lecito dedurre che la condizione clinica di Marco Bellavia, probabilmente caratterizzata da eventi pregressi, non fosse stata riconosciuta nella sua complessità durante la fase di casting per il reality. La prassi del Grande Fratello Vip prevede infatti che i potenziali concorrenti individuati dalla produzione si confrontino preliminarmente con un team di psicologi chiamato a giudicare compatibile il profilo specifico con la condizione di permanenza prolungata nella casa. Condizioni che, rivelano le nostre fonti, non sussistevano nel caso di Marco Bellavia. Alla luce di tutto questo, si potrebbe ipotizzare un errore nella valutazione di idoneità di Bellavia come concorrente del programma”.