GF Vip, diretta sospesa per 10 minuti: ecco cosa è successo

Il GF Vip non smette mai di stupire. Nel corso delle ultime ore il nome del reality è tornato ad occupare l’attenzione di tutti. Il motivo? Questa mattina i fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare che la diretta del reality è stata sospesa per 10 minuti: scopriamo insieme che cosa è successo.

Questa mattina all’interno della casa del Grande Fratello Vip è successo qualcosa che ha posto molti interrogativi nei fedeli telespettatori del programma. Tutti coloro che seguono costantemente i Vipponi all’interno della casa più spiata d’Italia non hanno potuto fare a meno di notare che gli autori hanno sospeso la diretta del reality per 10 minuti.

Non è la prima che i telespettatori assistono al taglio della diretta del GF Vip. Qualche settimana fa, a causa di un guasto tecnico, è mancata per qualche ora ed è ricomparsa nel momento in cui Sara Manfuso stava abbandonando la casa più spiata d’Italia. Questa mattina, invece, la diretta è stata sospesa per circa 10 minuti.

Al momento non ci è dato sapere il motivo per cui è avvenuta questa interruzione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno delle novità riguardo questa situazione che sta facendo tanto chiacchierare i più fedeli telespettatori del programma.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi vuole abbandonare il reality?

In seguito al duro sfogo che ha avuto in confessionale, tutti hanno pensato che Elenoire Ferruzzi sia la prossima Vippona ad abbandonare la casa di Cinecittà. Al momento, però, non sono emerse indiscrezioni a riguardo.

Dopo il ritorno della diretta, sospesa per circa 10 minuti, i Vipponi si sono mostrati svegli anche se nei video Elenoire non è apparsa. Staremo a vede se ci saranno chiarimento in merito a questa situazione che ha catturato senza ombra di dubbio l’attenzione dei più curiosi.