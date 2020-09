Franceska Pepe sempre più Aida Nizar. Oggi Miss Europa per identificazione personale ha accusato Adua di averle messo le mani dentro al suo beauty e ovviamente l’attrice non l’ha presa bene. Dayane Mello per difendere l’amica si è avvicinata a Franceska e le ha detto: “Tu dici che è stata lei? Quindi perché te la prendi con lei?”

La Mello poi ha preso il beauty della coinquilina e l’ha rovesciato a terra: “Ti rovino io le tue cose adesso“.

La modella brasiliana poi si è appartata in camera con Adua e si è sfogata.

“Maleducata, falsa, non ti permettere di toccare le mie amiche. Non lo fare. Poi ho preso il suo beauty e le ho rovesciato tutto per terra. Quella non si deve permettere di fare queste cose. Io da oggi non le parlerò più. Purtroppo alla gene piace il trash e le cattiverie e magari la tengono dentro”.

Francesco Oppini ha consigliato a Dayane di non esagerare con le reazioni, per non fare “il gioco di Franceska”.

“Ragazzi non cadete in queste provocazioni. Lei vuole apparire in puntata nei filmati e lo fa in mille modi cercando anche gli scontri. Non dovete cedere a queste cose. Piuttosto venite da me e urlate, o mi strattonate e vi sfogate con me. Davvero sfogatevi con me o Denis”.

Capisco il carattere particolare della Pepe, ma il gesto di Dayane è davvero esagerato e ricorda quello che ha subito la Nizar due anni fa.

Il video dello scontro tra Dayane e Franceska.

Ditemi in che modo Franceska sarebbe la cattiva della situazione, Dayane è pazza e voi rasentate il ridicolo #gfvip https://t.co/HYRzWypjmc — Winky Con La Kappa (@winkyconlakappa) September 28, 2020