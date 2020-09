Franceska Pepe e Tommaso Zorzi continuano a battibeccare e poco fa una delle loro discussioni è sfociata in un brutto litigio. L’influencer ha accusato la modella di essere stata maleducata e di avergli mancato di rispetto parlandogli al femminile e lei si è giustificata facendo un coming out davanti a tutti.

“Io non volevo offenderti lo capisci? Pensavo di non essere offensiva. Io prima di entrare ho detto che speravo di trovarti qui dentro lo capisci? Mi piaci davvero come persone. Poi non solo non ho niente contro i gay, ma… insomma il fatto è che io sono la prima ad avere tendenze bisessuali“.