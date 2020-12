Gli autori sono al lavoro in queste ore per capire la verità.

Martedì sera Dayane Mello è finita al centro di una polemica e su Twitter molti telespettatori del GF Vip hanno chiesto la sua squalifica. La modella è stata accusata di aver bestemmiato, ma in realtà l’audio e molto confuso ed è difficile capire con chiarezza la parola prima della “Ciccone”. Qualcuno è sicuro che la Mello abbia detto “p**ca Madonna”, a me però sembra dica “che foto Madonna“.

Sul caso è intervenuto anche Alfonso Signorini, che dopo una domanda di Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha dichiarato: “La verità è che su questo mi trovi un po’ impreparato. Nel senso che so che stanno… sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che la produzione è da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di cosa si tratti“.

Nonostante io continui a sentire “che foto Madonna“, se Dayane avesse davvero bestemmiato ci giocheremmo un’altra concorrente valida così come è stato per Bettarini.

Signorini ha anche raccontato come saranno divisi gli ingressi dei nuovi vipponi: “Questo venerdì entrano Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Il venerdì successivo arriveranno gli altri concorrenti, Cecilia Capriotti, Carlotte Dell’Isola, la sorella di Elettra Lamborghini, Andrea Zenga e Mario Ermito. Loro da oggi sono in quarantena, perché devono stare isolati per 10 giorni”.

Dayane e il video per cui sul web in molti chiedono la squalifica.

