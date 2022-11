GF Vip, com’era Oriana Marzoli prima del successo? Ecco uno scatto di anni fa

Oriana Marzoli è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua bellezza e al suo fisico da far invidia a chiunque, la gieffina ha attirato l’attenzione di tutti sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nel corso delle ultime ore è spuntato sul web uno scatto del passato della bella showgirl che appare completamente diversa da come è oggi.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli non è passata inosservata non solo per la sua bellezza ma anche il suo carattere frizzante e vivace. La gieffina è molto conosciuta in Spagna, dove ha partecipato a numerosi programmi di successo. Siete curiosi di scoprire come era la gieffina prima di diventare famosa? Scopriamolo insieme.

Sulla sua pagina Instagram, dove è seguitissima, Oriana Marzoli è solita condividere scatti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Proprio sulla pagina Instagram della nuova concorrente del Grande Fratello Vip c’è uno scatto che non è di certo passato inosservato agli occhi dei suoi followers.

L’immagine in questione risale a circa dieci anni fa e mostra un’Oriana Marzoli giovanissima. Dalla foto si può osservare che la gieffina non è cambiata molto negli anni ed è rimasta bellissima. Ancora oggi, dunque, Oriana continua ad essere uno dei personaggi più invidiati.

Oriana Marzoli, il suo ex fidanzato è un volto noto della nostra tv

Oriana Marzoli ha fatto molto parlare di sé anche per i suoi numerosi flirt. Tra i suoi ex fidanzati, ne spunta uno il quale è un volto molto conosciuto all’interno della televisione italiana. Infatti, dopo la turbolenta relazione con Tony Spina, la 30enne ha vissuto una storia d’amore con Ivan Gonzalez. Con quest’ultimo Oriana ha condiviso l’esperienza nel reality La Casa Fuerte. Nel programma i due si sono lasciati andare alla passione sebbene in precedenza avevano avuto un flirt.

La loro storia d’amore risale a qualche tempo fa. Adesso Oriana ha fatto il suo ingresso da single nel programma condotto da Alfonso Signorini. Alla luce di questo, non si esclude la possibilità che potrebbe nascere un nuovo amore nella casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, la gieffina ha già avuto qualche scontro con alcuni concorrenti.