GF Vip, caso Fiordelisi- Totti, intervengono gli avvocati della gieffina

Nel corso delle ultime ore stanno emergendo nuovi dettagli riguardo la questione nata all’interno della casa del GF Vip e che vede protagonisti Antonella Fiordelisi e Francesco Totti. Qualche giorno la gieffina ha confessato di essere stata contattata dall’ex calciatore su Instagram. Dopo essere stato uno degli argomenti più chiacchierati di questi ultimi giorni, questa vicenda sta diventando alquanto seria, scopriamo insieme il perché.

In queste ultime ore gli avvocati di Antonella Fiordelisi sono intervenuti riguardo la vicenda che coinvolge Francesco Totti. In seguito alla rivelazione fatta all’interno della casa più spiata d’Italia, le parole della gieffina sono state subito smentite dall’amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli. L’uomo ha smentito la notizia ed ha affermato che Francesco Totti non avrebbe mai contattato la gieffina sui social.

Se all’inizio questa notizia poteva sembrare solo un pettegolezzo, ora la questione si sta facendo alquanto seria. Il motivo? Pare che gli avvocati di Antonella Fiordelisi hanno scritto un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram rivolto proprio ad Alex Nuccetelli.

Queste sono state le parole dei legali di Antonella Fiordelisi:

Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza.

E, continuando, i legali della gieffina hanno scritto:

Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi.

Questo è quanto emerge dalla conclusione del messaggio che gli avvocati di Antonella Fiordelisi hanno scritto per Alex Nuccetelli:

Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione.

Al momento tutto tace. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.