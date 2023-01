GF Vip, caos nella casa, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli arrivano quasi alle mani: cosa è successo

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono senza ombra di dubbio le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore le due Vippone si sono rese protagoniste di una lite talmente furiosa tanto da arrivare quasi alle mani. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Non c’è pace tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Nel corso delle ultime ore i nomi delle Vippone stanno continuando ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, le due Vippone sono quasi arrivate alle mani dopo essersi rese protagoniste di una furiosa lite.

Tutto è iniziato quando l’influencer ha cominciato a parlare delle nomination. Nel dettaglio, Antonella Fiordelisi ha criticato il fatto che Oriana Marzoli avesse sparlato di Sarah Altobello. In seguito alle parole di Antonella, Oriana è andata su tutte le furie ed ha risposto all’influencer con queste parole:

A quel punto non è tardata ad arrivare la risposta di Antonella che ha chiesto alla modella e influencer spagnola di abbassare i toni. Ma alla richiesta della gieffina, Oriana è andata su tutte le furie e ha detto:

Me lo vieni a dire te che sei quella che urla di più in questa casa, stai urlando per cantare, urli per dire al tuo cane [Edoardo] cosa deve fare ogni giorno e adesso tu mi vieni a dire che non posso urlare? “Dove ca**o è quella ridicola? Quella deve rompere i co***ni tutti i santi giorni. Parla male a Sarah e dire cose non vere per farmi litigare con lei. Sei una brutta bugiarda, fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare rompi co***ni. Ma non ti stanchi mai di rompere i co***oni tutti i sacri giorni?! Oggi sbrocco, questa non mi conosce… dov’è questa deficiente, dove ca**o è la deficiente della casa? Tu godi nel far litigare gli altri.