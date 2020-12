Rosalinda Cannavò è molto attenta alle parole che usa ed è una delle ragazze più educate della casa del Grande Fratello Vip. L’attrice di Furore per adesso aveva fatto un solo scivolone in occasione dell’outing fatto a Massimiliano Morra. Lo scorso 2 ottobre la ragazza ha rivelato a Dayane Mello e Matilde Brandi che il suo collega era omosessuale. Da quel momento la bella siciliana ha sempre usato con cura le parole, a parte ieri, quando a letto con Selvaggia ha detto: “Cioè, ma basta, non c’ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta“. La Roma ha subito ripreso l’amica: “No non dire ste cose. Amore non ripetere“.

Io ho letto che forse Rosalinda verrà squalificato per avere detto “non sono mica handicappata” è vero? 🤷🏻‍♀️#GFVIP — ivanka (@IvankaMartina) December 3, 2020

In realtà anche Selvaggia Roma ha fatto un passo falso simile a quello di Rosalinda. L’ex di Lenticchio 3 settimane fa ha usato con leggerezza la parola ‘mong**oide’, scatenando l’ira dell’Associazione nazionale delle persone con sindrome di Down.

“GF Vip, di nuovo viene usata la parola “mong*loide” con intento offensivo per le persone con sindrome di Down. Ci auguriamo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti della concorrente. Questo linguaggio discriminatorio va abilito una volta per tutte”.

Ovviamente su Twitter qualcuno ha già chiesto la squalifica di Rosalinda, ma io continuo a dire che in questo caso basterebbe una bella bacchettata. In passato infatti questi termini sono già stati usati e nessuno è mai stato eliminato. Ricordiamoci che si può far ragionare le persone anche rimproverandole, senza necessariamente infliggere loro delle punizioni più o meno severe.

Rosalinda, il video che ha creato la nuova polemica.