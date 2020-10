A quasi due mesi dall’inizio del GF Vip, finalmente Paolo Brosio è riuscito ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini ha più volte chiesto al giornalista di NON parlare del suo recente passato in ospedale a causa del CoronaVirus e di non svelare quello che succede fuori ai concorrenti. Nel giro di 2 ore il toscano ha infranto le promesse fatte al conduttore. Paolo ha detto a Rosalinda che fuori si è parlato di lei solo per le storie finte con Garko e Massimiliano e per l’Aresgate. Brosio ha anche fatto delle affermazioni davvero controverse sui tamponi per il Covid 19.

“Sono stato 29 giorni perché non mi venivano 2 tamponi negativi. Adesso ce ne vuole uno solo, basta quello. Quindi vuol dire che questa storia dei tamponi…c’è qualcosa che non va. Non sono attendibili e poi se ti viene…”

Ripropongo il video dell’entrata di Paolo Brosio che parla dei tamponi per il covid-19 e dice che questi non sono affidabili. Non è normale che una cosa del genere passi inosservata perché se condiviso è un pensiero molto pericoloso, soprattutto in questo periodo storico #GFVIP pic.twitter.com/MUyZ1PTaW4 — quellanoemi (@NoemiNicolosi) October 31, 2020

Tommaso Zorzi ha accusato di negazionismo il coinquilino.

Brosio è entrato da due ore e ha già pestato la prima merda col discorso Covid. E Tommaso, come sempre, il più lucido di tutti.#GFVIP pic.twitter.com/gxaru9Xa7M — fra (@JAVREGUISS) October 31, 2020

Non è finita qui, perché secondo moltissimi utenti di Twitter, Brosio avrebbe detto cose molto più strane sui tamponi, soprattutto su quelli ai quali è stato sottoposto.

Paolo Brosio ha detto che si spruzzava il propoli nel naso per far uscire il tampone negativo#gfvip pic.twitter.com/tha4cvJC3o — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) October 31, 2020

Signorini: mi raccomando Paolo, non dire nulla di fuori, stai attento a quello che dici

Paolo brosio 30 minuti fa dice di aver preso il virus, che il tampone non serve a nulla, che fuori è un casino #gfvip pic.twitter.com/WDPhLlLG0D — Chanel (@ChaanelChanel) October 31, 2020

Non ci credo, Brosio ha raccontato che si spruzzava tipo il propoli nel naso nella speranza di falsificare il risultato del tampone perché lui voleva andare in TV. Non posso credere a quello che sento, ma sa che è ascoltato da milioni di persone? Ma che esempio è? 🤬🤬 #GFVIP — Irene (@irenelasagna) October 31, 2020

Ditemi che ho interpretato male quello che ha detto Brosio. Si spruzzava propoli e alcool nel naso per far raffigurare il tampone negativo? #GFVIP — Antinisca (@Anty78) October 31, 2020

Paolo Brosio che racconta la sua esperienza col Covid, spiegando di aver utilizzato degli spray antivirali per sabotare i tamponi. Il resto della casa dopo aver ascoltato la storia:#GFVIP #gfvip2020 #gfvio #GFVIP5 pic.twitter.com/MDT6GY6pvK — Maquelloemario (@mariomachille) October 31, 2020