GF Vip, Barbara Palombelli dice la sua su Edoardo e Antonella: le sue parole

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono senza ombra di dubbio i concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore Barbara Palombelli ha voluto dire la sua in merito alla storia che i due gieffino stanno vivendo all’interno della casa più spiata d’Italia. Nell’esprimere il suo pensiero, la conduttrice di Forum avrebbe lanciato anche una frecciatina a Sonia Bruganelli che non è passata inosservata.

Barbara Palombelli ha rotto il silenzio ed ha deciso di dire la sua sulla love story di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La giornalista e conduttrice ha commentato il percorso che il giovane volto di Forum sta facendo all’interno della casa più spiata d’Italia, soffermandosi anche sull’amore con Antonella.

Queste sono le parole con cui Barbara Palombelli si è espresso a riguardo:

Sì ho visto e sono felice per lui. Volevo dire che il successo di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip si deve alla lunghissima gavetta che ha fatto qui da noi a Forum. Perché è riuscito in queste settimane, anzi, ormai mesi di reality, a dare ogni volta, a spaccare il capello in quattro parti, poi in quattordici, poi in venticinque. Che poi è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose.