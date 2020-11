Ci risiamo, dopo le parole omofobe usate da Matilde Brandi e Patrizia De Blanck, ieri un’altra concorrente ha fatto uno scivolone molto simile. Selvaggia Roma durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi ha usato la parola “mon**loide”. In merito a questa scena è intervenuta l’Associazione nazionale delle persone con sindrome di Down, che ha chiesto che vengano presi provvedimenti contro la ragazza. Coor Down ha anche fatto un appello per un uso più attento delle parole, così da evitare l’utilizzo di un linguaggio discriminatorio all’interno della casa del GF Vip.

“Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola “mong*loide” con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down. – si legge sul profilo Twitter dell’associazione – Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio”.

Appello di Coor Down contro la parola usata da Selvaggia Roma.

Al @GrandeFratello di nuovo viene usata la parola “mongoloide” con intento spregiativo e offensivo per le persone con #sindromediDown Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!#gfvip @alfosignorini pic.twitter.com/0zma9wQpQj — CoorDown (@coordown) November 15, 2020

Mongoloide in medicina: affetto dalla sindrome di Down Provvedimento per Selvaggia Roma. retwittate #GFVIP#Gregorelli https://t.co/FMZgzQHzac — Libera (@Libertenr) November 15, 2020

Su Twitter in molti utenti chiedono la squalifica immediata per Selvaggia Roma, ma questo non credo accadrà. In passato più concorrenti hanno usato il termine incriminato, l’ultima è stata Asia Valente al GF Vip 4. Anche in quel caso Alfonso Signorini ha bacchettato l’influencer, che poi è stata eliminata al televoto.