GF Vip, Antonino Spinalbese rientra in casa ma è subito polemica: il motivo

Antonino Spinalbese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore il gieffino è rientrato nella casa più spiata d’Italia ma su di lui è piombata subito una vera e propria polemica. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Dopo essere uscito dalla casa di Cinecittà per montare più da vicino la sua salute, Antonino Spinalbese ha attraversato di nuovo la porta rossa per rientrare in gioco nel reality. Inutile dire che immensa è stata la gioia dei suoi compagni di avventura ai quale l’ex compagno di Belen Rodriguez si è rivolto con queste parole:

Sono sollevato a vedervi qui. Ho fatto tipo 8/9 giorni di quarantena. Ma tutto dal 31 è stato. I valori sono rientrati, il pancreas sì, ma se n’è aggiunta un’altra. Mangiare? No, non posso mangiare nulla. Sì, sono dimagrito… è normale. Poi mi daranno la bilancia. Io non so cosa è successo comunque, ho visto solo le cose in puntata e basta. Una cosa che mi ha detto il medico è che non dovete stressarmi, niente litigi.

GF Vip, Antonino Spinalbese nel mirino dei telespettatori: il gieffino ha avuto contatti con Ginevra Lamborghini?

Nel corso delle ultime ore su Antonino Spinalbese si è abbattuta una vera e propria polemica. Stando alle ultime indiscrezioni, sono molti coloro che hanno ipotizzato che l’ex compagno di Belen Rodriguez abbia avuto contatti con Ginevra Lamborghini durante i suoi giorni di assenza in casa.

I dubbi sono sorti in seguito ad una conversazione tra Daniele Dal Moro e il diretto interessato. Questa è la domanda che il gieffino ha rivolto ad Antonino:

Ci sei riuscito?

Dopo alcuni secondi non è tardata ad arrivare la risposta del Vippone che ha rivolto all’ex tronista di Uomini e Donne queste parole:

Ah si, ovvio.

Molti sono convinti che la questione di cui i due gieffini hanno parlato riguarda i contatti che Antonino avrebbe avuto con Ginevra Lamborghini.