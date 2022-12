GF Vip, Antonino Spinalbese censurato di nuovo: cosa è successo

Antonino Spinalbese non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome del concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che nell’ultima puntata del reality andata in onda, il Vippone ha costretto Alfonso Signorini alla censura. Scopriamo insieme il perché.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Antonino Spinalbese ha rischiato grosso. Nel corso della diretta Oriana Marzoli ha rivelato alcuni retroscena raccontati dallo stesso Antonino riguardo Belen Rodriguez. Nel dettaglio, la gieffina ha dichiarato che la showgirl argentina avrebbe usato il Vippone, lasciato quando si è riavvicinata a Stefano De Martino.

In seguito alle parole di Oriana Marzoli, il padrone di casa Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di chiedere se l’hairstylist avesse rivelato a lei ulteriori retroscena riguardo Belen Rodriguez, sua ex compagna nonché madre della figlia Luna Marì.

Alla domanda del conduttore, Oriana Marzoli ha risposto con queste parole:

Lui mi ha raccontato delle cose segrete che mi hanno fatto capire che si fidava di me. Poi appena è arrivata Ginevra ha smesso di parlarmi questo ridicolo, ma che schifo. Perché io lo accuso di avermi usata come ha fatto Belen con lui? Non voglio abbassarmi al suo livello. Antonino vuoi che parlo? Una volta in cortiletto mi aveva parlato ancora di Belen. Si era tolto il microfono e mi aveva raccontato altre cose. Vuoi che lo dica? Non mi sembra proprio il caso. Non mi fare parlare guarda.

In seguito alle parole di Oriana, Antonino Spinalbese ha negato di aver confessato alla Vippona di essere stato sfruttato dalla sua compagna. Vedendo il gieffino in difficoltà, Alfonso Signorini ha deciso di far rimanere la questione in sospeso.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa accadrà tra Oriana e Antonino.