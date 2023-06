GF Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi? L’indiscrezione

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore i nomi dei due ex gieffini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un gesto social di cui si è resa protagonista l’influencer e che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Nel dettaglio, l’ex campionessa di scherma ha scritto alcune parole su Twitter che hanno destato non pochi sospetti. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mai elemosinare attenzioni.

Ma non è finita qui. Successivamente Antonella Fiordelisi ha annunciato che per un po’ di tempo sarà assente dal social. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi assenterò per un po’ da Twitter… non credo che faccia bene stare sempre qui.

Al momento non ci è dato sapere i motivi per cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di prendersi una pausa dal social. Ma non è finita qui. Alla domanda di un utente su come avrebbe festeggiato i sette mesi d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha commentato con queste parole:

Edoardo non è tipo da festeggiamenti.

Non ci resta che attendere le prossime per scoprire se i diretti interessati romperanno il silenzio in merito a questa vicenda che sta interessando nelle ultime ore tutti gli esperti di gossip.