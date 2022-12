GF Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio e parla della squalifica di Riccardo Fogli: le sue parole

Queste sono state le parole del conduttore: “Decisione non mia, non è un bestemmiatore”

La squalifica lampo di Riccardo Fogli è stato uno degli argomenti più chiacchierati di questa settimana. La scorsa settimana il cantante dei Pooh ha subìto una squalifica lampo per aver pronunciato un’espressione blasfema a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nell’ultima puntata del reality andata in onda, il padrone di casa Alfonso Signorini ha rotto il silenzio e si è espresso in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in questi ultimi giorni.

Alfonso Signorini ha deciso di dire la sua riguardo la squalifica lampo di Riccardo Fogli. Nel dettaglio, il padrone di casa ha difeso l’artista, affermando che Riccardo Foglie non è assolutamente un bestemmiatore. Queste sono state le parole del conduttore del Grande Fratello Vip a riguardo:

So che questa notizia ha spiazzato tutti, me per primo. Io non entro nel merito della decisione della squalifica di Fogli, perchè arriva dall’alto: dal Grande Fratello ed Endemol Shine. Però quello che mi sento di dovervi dire, è che io metto tutte e due le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è Riccardo, non è un bestemmiatore, lo apprezzo umanamente, era in assoluta buona fede. Avrei voluto festeggiare il Natale con te ma farai festa in famiglia.

GF Vip, Riccardo Fogli rompe il silenzio dopo la squalifica

A pochi giorni della squalifica lampo che lo ha visto protagonista, Riccardo Fogli ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua riguarda questa vicenda che sta facendo tanto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa in questi giorni. Nel dettaglio, il cantante dei Pooh ha tenuto a smentire alcune voci false sul suo conto. Tra le tante, quella di aver spaccato la chitarra contro la porta rossa appena squalificato.

Riccardo Fogli ha scelto il suo account Instagram per rompere il silenzio ed esporsi riguardo la questione della squalifica. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parta e non si è rotta.

Molti hanno visto nel comportamento del cantante dei Pooh un atteggiamento da signore, corretto ed educato, senza alcuna polemica. Riccardo Fogli è apparso sui social e, dopo queste parole, ha cantato con la sua chitarra un pezzo per sua figlia Michelle.