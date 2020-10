Dopo l’outing e le “favole” di Adua Del Vesco ovviamente tutti i suoi coinquilini si fanno delle domande che però non trovano mai risposte. Ieri sera Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno chiesto all’attrice siciliana (che nel confronto con Morra ha mentito) se dietro a queste storie false ci fosse altro e soprattutto perché ha detto che Massimiliano è gay se in realtà lei stessa ha ammesso che lui ci provava spudoratamente e in maniera insistente.

L’ex finta fidanzata di Gabriel Garko in questo caso è stata chiara ed ha rivelato ai compagni di non poter parlare di certe cose per questioni legali e così gli altri gieffini hanno chiuso l’argomento.

“Ragazzi capisco però davvero basta. Io voglio chiuderla qui, poi capirete, ma non ne parliamo più qui dentro, ho dei motivi per dirlo. Non mi chiedete delle cose. Davvero non fatemi dire cose e dettagli perché non voglio. Basta, ve lo chiedo per favore. Sono cose di cui non possiamo parlare perché dietro ci sono em… insomma sono cose di cui noi legalmente non possiamo proprio parlare”.

Qualcuno però avvisi questa dolce donzella che tolto l’AresGate di cui non può parlare, l’outing e i segreti che ha con Massimiliano, lei al GF Vip diventa utile quanto i due splendidi complementi d’arredo Enock e Zelletta.

Adua svela qual è il suo vero bavaglio.

Adua non può spiegare il perché ha pensato che Massimiliano fosse gay perché c’entrano altre persone e legalmente non può parlare. Ergo quelli dell’agenzia le hanno detto fatto credere che lo fosse #GFVIP pic.twitter.com/oxmnQlTBCb — giralatesta (@lookandlove) October 9, 2020

Adua: “Non possiamo parlare perché dietro ci sono altre cose di cui noi non possiamo legalmente parlare”#gfvip — ☆Matteo Bellopede☆ (@BellopedeMatteo) October 9, 2020