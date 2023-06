GF Vip 8, brutta notizia per Signorini: “Hanno rifiutato”

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, i preparativi del “GFVip 8” starebbe già andando in contro ad alcune difficoltà. Pertanto, nel corso delle ultime ore, Alfonso Signorini avrebbe ricevuto una cattiva notizia. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Nonostante bisogna attendere alcuni mesi per il debutto del GFVip 8 sul piccolo schermo, sul web già emergono numerosi retroscena sulla nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Il noto reality show dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire dal mese di settembre 2023 e si tratterà di una stagione tutta nuova.

A far emergere qualche dettaglio in più in merito alla questione ci ha pensato Amedeo Venza. Secondo quanto sostenuto dall’esperto di gossip, l’ottava edizione del Grande Fratello Vip vedrà protagonisti sia personaggi famosi e sia persone comuni.

Il motivo di questa scelta sembra essere legata allo scopo di raggiungere più audience e quello di risparmiare sui cachet dei vipponi i quali non si accontentano di pochi soldi. Questo è quanto comunicato di recente dall’esperto di gossip:

Ma questo GF sarà Vip o Nip? È quello che tutti si chiedono, dal momento che la porta rossa sarà varcata nuovamente da persone famose ma che non abbiano mai fatto un reality o nello specifico il GF Vip o Nip.

Non è tutto. Sempre secondo Amedeo Venza, Alfonso Signorini avrebbe inviato una proposta di partecipazione a due donne molto famose per il GFVip 8. Tuttavia, le due vip avrebbe declinato la proposta lavorativa. Queste sono state le parole dell’investigatore social: