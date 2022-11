GF Vip, 6 nuovi concorrenti si preparano ad entrare nella casa più spiata d’Italia: ecco chi sono

Grandi novità al GF Vip. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sei nuovi concorrenti si stiano preparando ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Le squalifiche avvenute nelle settimane precedenti hanno causato la necessità di cercare nuovi Vipponi da inserire nel cast di questa nuova edizione del reality. Chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Nel corso delle ultime ore sta circolando la notizia secondo cui sei nuovi concorrenti si stanno preparando per far parte ufficialmente del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Inutile dire che la news ha catturato l’attenzione dei fedeli telespettatori del programma i quali non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi Vipponi che presto entreranno in casa.

A riguardo c’è da dire che sono molti i nomi che stanno circolando. Tra i tanti, fonti certe hanno assicurato che Luca Onestini sarà presto un nuovo concorrente del reality. Insieme a lui potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia Helena Prestes, modella brasiliana e amica di Nikita e Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Ma non è finita qui. Tra coloro che presto potrebbero far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sono anche Oriana Marzoli, famosa influencer, molto conosciuta nel mondo del web, nota al popolo della rete per aver partecipato ad un reality in Spagna.

GF Vip, Eliana Michelazzo entrerà in casa come concorrente? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore si è fatto sempre più insistente il gossip secondo cui Eliana Michelazzo potrebbe presto diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. La notizia, però, è stata smentita da ‘PipolGossip’, il portale che ha confermato che la Michelazzo non entrerà in casa come concorrente.

Al momento le voci sui nomi dei Vipponi che potrebbero entrare nella casa di Cinecittà non sono state confermate né smentite. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire chi saranno i sei concorrenti ufficiali che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip.