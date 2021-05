Santo Pirrotta a Ogni Mattina ha rivelato l’esistenza di trattative tra Mediaset e Anna Oxa per averla al GF Vip 6.

“Alfonso Signorini da diverse settimane è a lavoro sulla nuova edizione. Tantissimi nomi sono circolati, ma ce ne sono tre papabili. Sarà l’edizione più bella e più forte di tutti i tempi, da quel che si dice. Ti faccio tre nomi fortissimi: il primo è Gabriel Garko, protagonista come ospite, dove ha coming out nell’edizione appena conclusa. Ma poi ancora si parla di Barbara Bouchet, che è attrice famosissima e icona. Ma il terzo è una bomba: Anna Oxa”.

Poco fa lo staff della famosa cantante ha smentito. Qualcosa di vero c’è, perché da quanto si legge Signorini avrebbe voluto Anna Oxa al GF Vip 5.

“OXARTE INFORMA: Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini

per aver pensato all’artista Anna Oxa per il programma del GF VIP scorso. Anna Oxa ha ritenuto di non essere adatta

per soddisfare le aspettative del programma. Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione GF Vip 6.

STAFF OXARTE“.

“Anna Oxa”:

Perché secondo quanto riportato da Santo Pirrotta a #OgniMattina potrebbe partecipare alla prossima edizione del #GFVIP pic.twitter.com/ZiFu84CiP6 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 17, 2021

Alfonso Signorini sul GF Vip 6.

“La macchina del GF Vip 6 si è già messa in movimento per la prossima edizione. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Però è vero che stiamo pensando ai concorrenti“.