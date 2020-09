Ormai mancano meno di due settimane al ritorno del GF Vip su Canale 5 e dopo aver scoperto i primi concorrenti ufficiali (nessun grande nome per adesso), pare che ci sarà un graditissimo comeback nella casa più spiata d’Italia. Stando a quello che riporta Gossip News, Cristiano Malgioglio sarà presente al Grande Fratello Vip 5 in un ruolo speciale.

“Angelo Fasolo di Gossip News Italia ci fa sapere che Cristiano Malgioglio prenderà parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Non sappiamo per certo in quale veste Cristiano sarà coinvolto, non sappiamo se la sua permanenza all’interno della casa, sarà temporanea, com’è accaduto per Valeria Marini la scorsa edizione che è diventata temporaneamente inquilina della casa. Una cosa è certa, Malgioglio varcherà nuovamente la porta rossa, com’è accaduto nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. La domanda che tutti ci poniamo è, quale sarà il suo ruolo? Sicuramente la presenza di Cristiano darà un tocco di divertimento a questa nuova edizione, che si preannuncia comunque scoppiettante vista la presenza di una altra ex concorrente diventata opinionista, Antonella Elia”.

Ovviamente si tratta di un’indiscrezione e non c’è nessuna conferma, anche perché Malgy qualche giorno fa ha assicurato che tornerà al GF con Barbara d’Urso.

“Alfonso Signorini è stato bravissimo. Io ho fatto due GF con Barbara d’Urso e non c’è due senza tre. Quando non mi fa parlare mi arrabbio, ma poi basta un cameo e il pubblico esplode”.

In ogni caso mi piacerebbe vedere Cristiano al GF Vip, così come ho amato Valeria Marini nella scorsa edizione. Alfonso potrebbe riportare un grande ex gieffino nella casa per ogni nuova edizione.

Il meglio di Malgioglio al GF Vip.

“Tu che lavoro fai? La modella? Ma se sei alta quanto me come fai a fare la modella tesoro?” pic.twitter.com/RSioQprnZT — malgioglio out of context (@oocmalgioglio) August 14, 2020

“Cari, preparatevi, al momento giusto colpisco. Adesso non ce n’è più per nessuno.” pic.twitter.com/OFqgW33Y6p — malgioglio out of context (@oocmalgioglio) August 25, 2020