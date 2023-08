Gf Vip 2023, Alex Schwazer primo concorrente ufficiale – Video

E’ Alex Schwazer il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2023. L’annuncio è stato fatto da Alfonso Signorini in un video, pubblicato sui social della trasmissione, girato tra le montagne di Cortina insieme al campione olimpico che ha ufficializzato la sua partecipazione alla nuova edizione del programma.

“Io ci sarò – ha però messo in chiaro Schwazer – se vengo messo nella condizione di potermi anche allenare perché ho intenzione di tornare alle gare e quindi per nessuna causa voglio interrompere i miei allenamenti”. Condizione accettata di buon grado dal Gf che, per bocca di Signorini ha rassicurato il maratoneta annunciando che verrà seguito quotidianamente nel suo “allenamento tosto” fino alla qualifica per l’accesso alle gare olimpiche.

L’atleta, fermato due volte da una squalifica per doping nel 2012 e nel 2016, sogna la rivincita conquistando, sulla soglia dei 40 anni, una qualificazione alle olimpiadi. “È pronto per una nuova sfida all’interno della Casa e non darà nulla per scontato dopo che la vita, con i suoi alti e bassi, l’ha più volte messo a dura prova”, si legge sul sito della trasmissione”. Per raggiungere il suo obiettivo infatti Alex Schwazer non potrà mai mollare. Quella nella Casa dunque sarà per lui una sfida nella sfida.